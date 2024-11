Promi Büßen: Nach Sam Dylans Runde der Schande – jetzt rechnet Kate Merlan ab!

Neben Streitereien im "Forsthaus Rampensau" kritisiert Olivia Sams Umgang mit seiner ehemaligen Freundin Kate Merlan (37). Die beiden waren damals unzertrennlich. Sie sollte sogar die Leihmutter für sein Baby werden. Doch in der Dschungel-Show stichelte er plötzlich: "Wir hatten schon mal eine Frau dafür ins Auge gefasst (…) dann hat man gemerkt, es passt doch nicht. Man schaut dann einfach so, wie ist die Person einfach so drauf, weil so wird dann halt auch das Kind. Gebildetheit ist da schon mit am höchsten, wo ich drauf achten würde." Doch Kate verzieh ihm - bis zum nächsten Knaller. In der Dschungel-Show plauderte Sam ein Geheimnis über Kate für Sendezeit aus, womit die Freundschaft endgültig vorbei war. "Seitdem haben wir auch kein Wort miteinander geredet", erinnert sich Sam.