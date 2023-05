Thorsten Legat: Sexuelle Belästigung! Heftige Vorwürfe gegen seinen Sohn

Nico Legat, der Sohn von Ex-Fußballstar Thorsten Legat, ist Teilnehmer der aktuellen "Temptation Island"-Staffel. Gemeinsam mit seiner Freundin Sarah möchte er in der RTL-Show seine Treue testen. Das Prinzip der Show: Die Paare teilen sich auf, die Frauen ziehen in eine Villa voll mit männlichen "Verführern", die Männer bekommen weibliche Versuchungen an die Seite gestellt.

Eine der weiblichen Verführerinnen ist Nora Lob, die schon einmal bei "Der Bachelor" teilnahm. Die 33-Jährige erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Nico und behauptet gegenüber "Bild": "Das war schon sexuelle Belästigung!"