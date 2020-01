Tijan Njie: Wer ist die Freundin des „Alles was zählt“-Stars?

Auf zwei Kufen erobert Tijan Njie bei „Alles was zählt“ nicht nur das Eis, sondern auch das Herz einer Frau. Trotzdem der Schauspieler auch privat echtes Tanzgeschick beweist, ist eine Freundin bislang noch nicht in Sicht.

Vom Hausmeister avancierte Moritz „Mo“ Brunner bei „ “ zum begnadeten Eiskunstläufer. In der -Seifenoper bewies der Schauspieler versteckte Talente. Aber auch im echten Leben überrascht Tijan Njie mit seinen Fähigkeiten. Der Tausendsassa beherrscht nicht nur die Kunst des Eislaufens, sondern auch diverse Tanzarten sowie das Beatboxen. Obendrein überrascht Tijan Njie, der vier Fremdsprachen beherrscht, mit einer ordentlichen Portion Grips. Bei so viel Traummann-Potential kann sicherlich keine Frau widerstehen. Hat der „Alles was zählt“-Hottie eigentlich schon eine Freundin?

"Alles was zählt": Tijan Njie hat sich verlobt

Seit Juli 2018 begeistert der charismatische Neuzugang das weibliche Publikum bei „Alles was zählt“ mit seinem süßen Lächeln und seinen Fähigkeiten. Den Grundstein für seine Schauspielkarriere legte der Herforder mit tunesisch-gambischen Wurzeln an der "Film Acting School" in Köln. Bereits mit Rollen in „Soko München“ (2016), „Soko Köln“ (2016) und „Sankt Maik“ (2017) machte Tijan Njie auf sich aufmerksam, doch erst seit „Alles was zählt“ fliegen dem Charmbolzen auch die Herzen der Frauen zu. Während Frauenschwarm „Mo“ in der Seifenoper bereits seine Verlobung mit Serien-Kollegin alias Franziska Beck zelebrierte, ist der Schauspieler im echten Leben noch Single.

Ilka Bessin privat: So lebt Cindy aus Marzahn mit ihrem Freund heute!

Das ist Tijan Njies Traumfrau!

Doch wer zukünftig das Herz des 28-jährigen Schauspielers erobern möchte, der muss erst an einer Frau vorbei. Bis heute spielt seine Mutter die wichtigste Rolle im Leben von Tijan Njie. Als der Herfurter im August 2019 wegen eines Darmverschlusses im Krankenhaus landete, ließ er sich nach der Notoperation von keiner geringeren als seiner Mutti aufpäppeln. Bei der Wahl seiner zukünftigen Freundin wird Mama Njie also sicherlich das eine oder andere Wort mitzusprechen haben.

Doch das ist noch längst nicht das einzige Traumfrau-Kriterium. Die Frau, die das Herz von Tijan Njie erobert, sollte kein Fitnessmuffel sein. Als begnadeter Eiskunstläufer, Akrobat, Tänzer und Fußballspieler zugleich, nimmt der Sport schon immer einen wichtigen Teil im Leben des Sunnyboys ein. Parallel zu seiner Schauspielausbildung stand Tijan Njie zehn Jahre für für den Fußballverein SC Herford auf dem Platz. Zwar hat der 28-Jährige seine Fußballkarriere zugunsten der Schauspielerei an den Nagel gehängt, doch regelmäßige Fitnessstudio-Sessions stehen noch immer auf der Tagesordnung.

Tijan Njie übt sich als Vater

Zwar ist Tijan Njie die richtige Frau fürs Leben bislang noch nicht begegnet, doch Kinder spielen schon jetzt eine große Rolle in seinem Leben. Als Patenonkel des kleinen Zayn übt sich das Jungblut schon mal fleißig in Sachen Vaterpflichten. Immer wieder schwärmt der Schauspieler auf von seinem zuckersüßen Patenkind, welches im 2019 das Licht der Welt erblickte. Statt einer Freundin hat der kleine Mann in Windeln das Herz von Tijan Njie im Sturm erobert.

Let’s Dance: Mit welcher Frau erobert Tijan Njie das Tanzparkett?

Auf dem Eis hat er sich bewiesen, doch wie stehts mit dem Tanzparkett? Im Februar 2020 bei „Let’s Dance“ möchte Tijan Njie beweisen, dass er längst nicht nur Schauspieler, sondern auch ein begnadeter Tänzer ist. Um auch in der RTL-Tanzshow zu überzeugen, fehlt ihm nur noch die richtige Frau an seiner Seite. Zwar hat Tijan bislang noch keine Freundin, doch wer weiß, ob ihm seine Tanzpartnerin bald schöne Augen machen wird. Die besten Voraussetzungen für den Kampf um die Krone bringt der ehrgeizige Wahlkölner jedenfalls mit: „Ich liebe Wettkämpfe, ich liebe Herausforderungen, ich liebe es, einfach mal ins kalte Wasser zu springen.“ Klingt nach einem echten Traummann!

Tijan Njie wird auf dem Tanzparkett sicherlich einige Herzen erobern. Schon 2017 gab es heiße Flirtgerüchte bei "Let's Dance":