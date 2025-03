TikTok-Star Alysha Burney stirbt mit 24: Todesursache enthüllt!

Am 10. März teilte ihr Bruder die traurige Nachricht von Alyshas Tod dann auch auf Instagram. Charles postete ein Foto von seiner Schwester, das vermeintlich in dem gemeinsamen Urlaub geschossen wurde und wendete sich mit einem Statement an ihre Fans: „Guten Morgen, Burney Bunch!!

Ich bin zutiefst traurig, dass meine kleine Schwester Alysha Burney gestorben ist. BITTE gebt unserer Familie in dieser Zeit, Zeit zum Trauern. Es ist extrem schwer, all die falschen Geschichten zu sehen, die versuchen, ihr Vermächtnis zu diffamieren, und wir sind bereit, rechtliche Schritte gegen diejenigen einzuleiten, die weiterhin falsche Informationen über ihren Tod verbreiten. Wir wissen, dass sich so viele Menschen um sie sorgen, und werden bald mehr Informationen teilen, aber gebt uns einfach etwas Zeit und hört bitte auf, die Familie zu belästigen. Ihr Vermächtnis wird FÜR IMMER weiterleben!"