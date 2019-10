Til Schweiger: Ex-Frau Dana packt über seine Untreue aus!

Reddit this

Til und Dana Schweiger waren zehn Jahre lang verheiratet. Die beiden galten als absolutes Traumpaar und wurden von einer Zeitschrift sogar zum „Liebespaar des Jahres“ gekürt. Doch was damals niemand wusste: Der Schauspieler hatte seine Frau belogen und betrogen!

Dana & Til Schweiger: Traurige Beichte

„Ich habe in Tils Handy die Nummer seines Bruders Nik gesucht. Dann bin ich zufällig über eindeutige Nachrichten von anderen Frauen gestolpert“, erinnert Dana sich im Gespräch mit „Bild“ zurück. „Meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Mein Familientraum ist geplatzt. Ich habe mich gefragt: ,Ist irgendetwas echt an unserer glücklichen Familie?’ Es war der schlimmste Moment in meinem Leben.“

Die gebürtige Amerikanerin ahnte damals nicht, dass ihr Mann es mit der Treue nicht so genau nahm. „Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass er mich betrügt. Mein Leben spielte sich damals in Malibu mit den Kindern ab. Til war viel unterwegs, hatte Dreharbeiten. Ich hätte das niemals vermutet. Später sagten ein paar deutsche Freunde zu mir: ,Das war doch klar! Er ist ein Kinostar in Deutschland!’ Für die war es wie selbstverständlich, dass er untreu ist. Ich sagte nur: ,Nein, das ist es nicht!’“

Heute verstehen Til und Dana sich wieder und sind gute Freunde. Doch den schrecklichen Betrug von damals wird sie nie vergessen können…

