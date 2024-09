Til Schweiger: Genesung nicht in Sicht - jetzt spricht seine Ärztin

Nachdem Til Schweiger im April dieses Jahres seine gesundheitlichen Probleme offenbart hatte, meldet sich nun seine Ärztin bezüglich seines Gesundheitszustandes zu Wort. Der 60-Jährige hatte seit August 2023 eine Wunde an seinem Bein, wie er damals der "Bild"-Zeitung verriet. In diese Wunde sind Keime gekommen, was zur eine Blutvergiftung im Frühjahr führte. Auf der spanischen Insel Mallorca wurde der Regisseur als erstes behandelt.