Til Schweiger: Ärztin schafft Klarheit! So geht es ihm aktuell wirklich

Im Mai musste sich Til Schweiger in einer Berliner Klinik behandeln lasse. Wie die "Bild" aus engstem Kreis erfahren haben will, muss ihm einen Stent (medizinisches Implantat aus Metall in Röhrchenform) ins Herz implantiert werden. Im Juni durfte er die Klinik in der Hauptstadt wieder verlassen und erholte sich dann erst in Hamburg und inzwischen auf Mallorca. Alles um sein "offenes Bein" schnellstmöglich verheilen zu lassen, denn erst dann ist die Herz-OP möglich.

Zur Erholung dazu gehörte wohl auch eine Beauty-Behandlung bei der Münchner Dermatologin Dr. Miriam Rehbein, die ihn ebenfalls seit Jahren kennt und weiß, wie es ihm gesundheitlich geht. Sie gab gegenüber "Bild" bereits bekannt: "Was ich toll finde: Til ist seit 150 Tagen trocken. Vor allem jetzt, nach seiner Sepsis, helfe ich ihm, wieder richtig gesund zu werden".

Jetzt äußerte sich die Ärztin im RTL-Format "Exklusiv" über seinen aktuellen Gesundheits-Zustand: "Es geht ihm gut, er sieht gut aus und er hat wirklich viele tolle Sachen vor. Er ist wahnsinnig kreativ und ist ein Mensch, der gerade vor Energie wirklich strotzt", verkündet Dr. Miriam Rehbein vielversprechend. Dann bleibt ja nur abzuwarten, um welche spannenden Projekte es sich bei dem Regisseur und Schauspieler jetzt handelt.

