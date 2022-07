Til Schweiger & Tina Ruland: Liebes-Beichte nach "Manta, Manta 2" Dreharbeiten!

So so, ob sich aus dieser alten Liebe wohl noch etwas entwickeln kann? Immerhin gehen sowohl Tina Ruland als auch Til Schweiger aktuell wieder als Singles durchs Leben. Erst im November letzten Jahres gab Til die Trennung von seiner Freundin Sandra bekannt. Auch Tina ist seit ihrem Ehe-Aus mit Claus Oldörp 2019 wieder single und wer weiß, was sich nach diesem Geständnis bei den gemeinsamen Dreharbeiten noch entwickeln kann. Fans dürfen zumindest schon einmal gespannt auf ein Wiedersehen der beiden auf der Leinwand sein.

