Lilli Schweiger: So anders lebt die Tochter von Til Schweiger

Ein Leben in der Öffentlichkeit? Nichts für Lilli Schweiger! Während ihre Schwestern Emma und Luna in die Fußstapfen ihres Vaters Til Schweiger treten, wählt die zweitälteste Tochter des Schweiger-Clans überraschend einen ganz anderen Weg. Statt Filmstudio bevorzugt Lilli zukünftig eine Tischlerei als Arbeitsplatz.

Wie auch Emma und Luna stand Lilli Schweiger von Kindesbeinen an mit ihrem berühmten Vater vor der Kamera. Neben „Hot Dog“ (2018) und „Klassentreffen 1.0“ (2018) ist die hübsche Blondine zuletzt im Januar 2020 in der Fortsetzung „Klassentreffen 2.0 - Die Hochzeit“ zu sehen. Doch damit ist bald Schluss, denn nach ihrem Bruder Valentin hängt auch Lilli Schweiger die Schauspielerei vorläufig an den Nagel. Als allererste Tochter des Schweiger-Clans möchte die 21-Jährige einen anderen Weg als ihr Vater Til gehen. Statt sich im Rampenlicht zu sonnen, wird Lilli Schweiger zukünftig die Werkbank drücken.

Lilli Schweiger: Tischlerin statt Schauspielerin

Schon in der Vergangenheit stellte Lilli Camille Schweiger wiederholt ihre Bodenständigkeit unter Beweis. Anders als ihre jüngere Schwester Emma erweckte das 1998 in Berlin geborene Sandwichkind selten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Gemeinsam mit der Ältesten Luna lebte Lilli bis zuletzt bei Papa im Hamburger Heimathafen. Doch nun möchte die Abiturientin ihren eigenen Weg gehen. Nach einem Praktikum bei einem Bauschreiner hat Lilli ihre Wahl für die Zukunft getroffen: „Ich fange erstmal eine Tischlerlehre in Berlin an. Wenn ich dann doch in die Filmbranche gehen sollte, dann würde ich mich auch für Regie interessieren.“ Vorläufig hängt Lilli Schweiger die Schauspielerei an den Nagel!

2019 stand Lilli Schweiger noch mit ihrem Vater Til und Schwester Luna auf dem Roten Teppich, die Zeiten sind jetzt vorbei Foto: Getty Images

Til Schweiger: Nach "Keinohrhasen" macht seine Tochter Schluss

Bereits mit neun Jahren schnupperte Lilli Schweiger erste Filmluft in „Keinohrhasen“ (2007) und „Zweiohrkücken“ (2009). Gemeinsam mit ihren Schwestern moderierte die Blondine später die Kinder-Tiersendung „Die Pfotenbande“. Zuletzt begeisterte Lilli Schweiger 2020 gemeinsam mit ihrem Vater in der Kinokomödie „Klassentreffen 2.0 - Die Hochzeit“. Ihre neue Berufswahl wird die Tochter von Til Schweiger trotzdem nicht bereuen: „Ich habe mich schon immer für handwerkliche Berufe interessiert. Ich finde es einfach schön, wenn man mit den Händen selber etwas gestalten kann.“ Wer weiß, vielleicht kann die Promi-Tochter der absteigenden Handwerks-Branche mit ihrem Bekanntheitsgrad einen echten Aufschwung bescheren. Die Fußstapfen ihres Vaters verfehlt Lilli trotz ihrer neuen Zukunftspläne nicht, denn auch Til Schweiger hat mit seiner eigenen "Barefood Living"-Kollektion schon 2014 ganz neue Akzente gesetzt. Die handwerkliche Begabung und die Begeisterung für Einrichtung scheint Lilli Schweiger wohl in den Genen zu liegen.

Lilli Schweiger wünscht sich Kinder mit ihrem Freund

Nicht nur beruflich, sondern auch privat neigt die 21-Jährige zu einer ordentlichen Portion Bodenständigkeit. So ist Lilli Schweiger bereits seit über einem Jahr in festen Händen und noch immer frischverliebt. Aktuell sucht die Schweiger-Tochter mit ihrem Freund nach einer gemeinsamen Wohnung in Berlin. Das Geheimnis, wer der Glückliche an ihrer Seite ist, hat Lilli bislang noch nicht gelüftet.

Doch eine Nachricht lässt Til Schweiger, der sich sehnlichst Enkelkinder wünscht, besonders aufhorchen. „Ja ich möchte sehr gerne Kinder haben“ verrät seine Tochter im Partnerinterview in der "NDR Talkshow". Als Sandwichkind einer Großfamilie ist Lilli Schweiger den Trubel gewohnt, so wünscht sie sich natürlich nicht nur eins, sondern gleich vier Kinder. Da kann Til Schweiger ja endlich erleichtert aufatmen und sich schon mal auf die Freuden als Opa vorbereiten.

