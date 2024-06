Tim Kamrad: "Richtig Dampf"! Das steckt hinter seiner Teilnahme an "The Voice"

Für Tim Kamrad stand schon lange fest, dass er in der Talentförderung seinen Platz gefunden hat. Im Interview mit "Closer" hat er verraten: "Das konnte ich mir einfach voll gut vorstellen. Ich war ja bereits Pate bei Kika 'Dein Song'. Da habe ich das schon gemacht – es hat mega viel Spaß gemacht, mit Menschen an Musik zu arbeiten. Ich glaube, Nachwuchs-Sänger zu coachen, ist mein Ding. Gerade als junger Musiker hat man noch viel Respekt. Ich will niemandem was von oben herab erzählen, sondern auf Augenhöhe sein – ich kann ja quasi noch aus erster Hand berichten, da kein großes Ungleichgewicht besteht."

Inzwischen ist klar, dass die gesamte Jury von "The Voice" in der neuen Staffel neu zusammen gestellt ist. Sänger und Songwriter Tim Kamrad sieht es als Chance für die TV-Show: "Ja, vielleicht kommt ja jetzt nochmal richtig Dampf rein mit der neuen Jury. Ich bin schon lange ein ganz großer 'The Voice'-Fan – seit der ersten Staffel – und habe die Show früher bereits mit meinen Eltern zusammen geguckt. Ich finde das Konzept total toll."