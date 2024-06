"The Voice of Germany": Offiziell! Das sind die neuen, "alten" Coaches

Jubel-News für alle "The Voice of Germany"-Fans! Nachdem im letzten Jahr die Coaches eine Generalüberholung bekommen haben, setzt die Produktion 2024 wieder auf altbekannte Gesichter. 2023 nahmen noch die "The Voice"-Neulinge Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David und die Kaulitz-Brüder Bill und Tom auf den roten Drehstühlen Platz. In diesem Jahr wird es jedoch ein großes Coach-Wiedersehen mit alten Bekannten geben!