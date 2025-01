Tim Mälzer: Er trauert um seinen Kollegen Uwe Christiansen

In Hamburg war er beliebt und bekannt wie ein bunter Hund: Uwe Christiansen galt als Kult-Barkeeper in der Szene. 28 Jahre lang hat er seine Kneipe "Christiansen's" betrieben. Nun trauern Freunde und Verwandte um den sympathischen Barmann. Bereits am Montag Morgen ist er im Alter von 63 Jahren an den Folgen eines Hirninfarktes gestorben.

Uwe Christiansen stand vielen Menschen nah. Auch TV-Koch Tim Mälzer (53). Der nimmt nun Abschied von seinem Kollegen. "Danke für unvergessliche Stunden, an die wir uns nicht mehr so Recht erinnern können. Die Hamburger Kehlen werden trockener bleiben", schrieb der auf Instagram.