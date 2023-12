Tim Mälzer: "Ich habe das in die Luft gejagt"

Weihnachten ist das Fest der Liebe und bedeutet für viele Menschen, Zeit mit der Familie. Gemeinsam wird gefeiert und gegessen. Gegenüber "VOX" hat Tim Mälzer verraten, was an Heiligabend auf seinen Speiseteller kommt: "Bei uns ist es Bockwurst und Kartoffelsalat. Das ist ganz klassisch am Heiligen Abend, sehr norddeutsch, aber es ist eigentlich ein sehr bescheidenes Essen. Gefressen und gesoffen wird eigentlich erst am 1. und 2. Feiertag. Da wird dann das große Fass aufgemacht." Auch in seiner Kindheit ging es an Weihnachten oft heiß her, wie er im Gespräch mit dem Sender ausgeplaudert hat...