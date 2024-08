Tim Mälzer: Schlimme Gewaltvorwürfe! - "Ich war ein Mittäter"

Diese Bilder bekommt er nie mehr aus dem Kopf. TV-Koch Tim Mälzer (53) ist dafür bekannt, nicht gerade zart besaitet zu sein. Er mag es deftig, nicht nur in der Küche. Doch die Gewalthölle, die er in einem Luxushotel erlebte, ist so unfassbar, dass er bis heute Schwierigkeiten hat, damit klarzukommen. Jetzt hat er erstmals in einem Podcast darüber gesprochen.

Es ist schon einige Zeit her, aber Tim Mälzer schaudert es noch heute, wenn er daran denkt. Es heißt ja "Lehrjahre sind keine Herrenjahre", aber die Erfahrungen, die der TV-Koch in den 90ern in der Sterne-Küche vom "The Ritz" in London machen musste, gehen weit darüber hinaus. Gewalt, Rassismus und Sexismus bestimmten den Tag. Und das in einem Haus, in dem für die englische Königsfamilie gekocht wurde.