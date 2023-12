Tim Mälzer: Was er nach seinem TV-Aus machen will

Sich irgendwann einmal komplett neu zu erfinden und etwas ganz anderes zu machen als aktuell? Das kann sich Tim Mälzer durchaus vorstellen. "Daran arbeite ich gerade. Es ist ein langer Prozess, und ich weiß noch nicht genau, wo er mich hinführen wird. Ich möchte nicht irgendwann mein eigenes Klischee werden. Ich bin 52 – ich habe vieles erlebt. Irgendwann ist meine Geschichte als Fernsehkoch auch auserzählt", gibt Mälzer zu. Sollte er das Gefühl haben, dass nichts Neues mehr kommt, dann möchte er aufhören. Wann genau das passieren soll weiß er nicht genau.

Was er stattdessen tun will, das weiß er auch noch nicht, "aber wenn Schluss ist, ist Schluss." Auch wenn seine Gastro-Projekte weiterlaufen, möchte er sich bedeckt halten. "Ich habe so viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den Jahren fast schon ein Teil meiner Familie geworden sind. Sie werden das Ding schon schaukeln! Ich habe die 'Bullerei' vor 15 Jahren aufgebaut, aber der Laden ist ja keine One-Man-Show. Ich sehe mich eher als Kurator im Hintergrund. Ich halte mein Gesicht zwar oft in die Kamera – möchte aber zunehmend, dass die Leute, die mich seit Jahren unterstützen, auch endlich gesehen werden. So ist es bei allem, was ich mache. Das neue Kochbuch zum Beispiel habe ich auch nicht allein gemacht; das ging nur mit der Unterstützung eines fabelhaften, kreativen Teams." Er sei sich sicher: "Mit Tim Mälzer allein wäre das eine relativ langweilige Sache geworden", lachte Mälzer.

