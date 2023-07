Tim Toupet: Drama auf Mallorca! Freundin Carina trocknet seine Tränen

"Ich bin Bieraktivist, ich kleb' mich an der Theke fest. Ich bin Bieraktivist, damit man mich hier saufen lässt" - So lautet eine Zeile aus dem neuen Song von Tim Toupet, der auf seinem Instagram-Kanal gerade heftig die Werbetrommel dafür rührt. In mehreren Videos macht der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer sich ganz offensichtlich über Klimaaktivisten lustig. Mehrere Personen tragen orange Warnwesten und "kleben" sich am Boden der Disco fest.