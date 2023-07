Timur Ülker: Traurige Hochzeitsbeichte! "Ich habe es total versemmelt."

Caroline erinnert sich: "Wir waren im vergangenen Sommer auf den Malediven. Es gab einen sehr romantischen Abend am Strand und ich war mir sicher, dass er mir dort die Frage aller Fragen stellen würde. Während des Dinners stand Timur auf. Mein Herz fing an, stürmisch zu klopfen und ich wollte schon 'Jaaa' rufen ..." Timur ergänzt: "Ich stand nur auf, weil ich für kleine Schauspieler musste. Als ich ihren erwartungsvollen Blick sah, habe ich mich vor Schreck wieder hingesetzt. Ich Idiot hatte nämlich keinen Ring dabei. So ein Mist! Das wäre der perfekte Moment gewesen. Das nächste Mal werde ich besser vorbereitet sein!"