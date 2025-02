Timur Ülker & Jörg Dahlmann: Nach Angstgeständnis! So hart ist die Dschungelprüfung für Timur

Zum ersten Mal dürfen sich die Stars gegenseitig in die Dschungelprüfung wählen. Und dieses Mal trifft es direkt Jörg Dahlmann (66) und Timur Ülker (35).

"Herzlichen Dank euch allen dafür! Ich habe echt Bock", freut sich Jörg. Er hat schon den Team-Prüfungen gezeigt, was er drauf hat! "Ich glaube, dass es mit Timur am besten klappen wird", glaubt er außerdem und wählt ihn deswegen mit rein. Der hat erst kürzlich verraten, dass er Angst vor den Prüfungen hat! "Ich komm' aus ner Großstadt, ich hab' noch nie Tiere gesehen. Bei uns findest du vielleicht Nadeln auf dem Boden. Ich habe Angst, dass am Ende keine Sterne rauskommen", so der Schauspieler. Trotzdem freut er sich auf die Herausforderung.