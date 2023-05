Tina Turner: Die Musik-Legende ist tot!

Mit dem Tod von Tina Turner verliert die Welt ein Ausnahmetalent. Ihren Durchbruch schaffte sie Ende der 1960er Jahre als Sängerin der Band Ike & Turner Revue. Später startete die Rockröhre auch als Solokünstlerin durch. Die Liste ihrer Hits ist lang: "What's Love Got To Do With It", "The Best", "Golden Eye", "Private Dancer"... 2018 wurde sogar ein eigenes Musical über ihr Leben und ihre Karriere auf die Bühne gebracht.

Dieses Jahr sind einige weitere prominente Persönlichkeiten von uns gegangen. Wer? Das erfahrt ihr hier im Video: