Ray Stevenson: Der "Marvel"-Star ist tot

Stevenson soll vor kurzem die Hauptrolle im Film "Cassino in Ischia" übernommen haben, weshalb er sich wohl auch in Italien aufhielt. Vielen Fans dürfte er aber vor allen Dingen aus der TV-Serie "Rom" bekannt sein. Außerdem war er in mehreren "Thor"-Verfilmungen als bester Freund des "Marvel"-Helden zu sehen. Auch in "Star Wars Rebels" und "The Clone Wars" wirkte er unter anderem mit.

Stevenson hinterlässt seine Söhne Sebastiano Derek und Leonardo George, die aus seiner langjährigen Beziehung mit Elisabetta Caraccia hervorgingen.