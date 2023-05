Tina Turner: Neue Details nach ihrem Tod enthüllt

Erst vergangenes Jahr hatten sie und ihr Mann Erwin Bach die Villa im kleinen Dorf Stäfa am Zürichsee am Zürichsee gekauft. Das Anwesen soll 24.000 Quadratmeter groß sein und rund 67,4 Millionen Euro gekostet haben. Lange genießen konnte sie ihre neue Wohlfühloase leider nicht. Zahlreiche Fans haben bereits Blumen vor ihrem Haus und auf ihrem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood abgelegt.