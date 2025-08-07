Tine Wittler: Sensations-Comeback in dieser RTL-Show!

Zwölf Jahre war sie von der Bildfläche verschwunden – jetzt soll Tine Wittler in einem Reality-TV-Hit ihr großes TV-Comeback feiern.

Tine Wittler lächelt in die Ferne. - Foto: IMAGO / Future Image

Feiert Tine Wittler schon bald ihr großes Comeback?

© IMAGO / Future Image

VonMerle Rebbin
Online-Redakteurin
Uhr

Viele haben sie vermisst: Tine Wittler, die sympathische Wohnexpertin aus "Einsatz in 4 Wänden", soll laut Medienberichten bald wieder im Fernsehen zu sehen sein. Und zwar in einem ganz neuen Genre! Statt Renovierungen steht diesmal Nervenkitzel im Fokus.

Ausgerechnet diese Show soll ihr Comeback bringen

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird Tine Wittler in der kommenden Staffel von "Die Verräter" bei RTL mit dabei sein. In dem beliebten Reality-Format kämpfen 16 Promis um 50.000 Euro, während sich drei von ihnen als heimliche "Verräter" unter die Gruppe mischen.

Noch hat RTL die Teilnahme nicht offiziell bestätigt, doch ein Sprecher des Senders ließ gegenüber der "Bild" lediglich verlauten: "Spekulationen zum neuen 'Verräter'-Cast kommentieren wir nicht." Auch Tine Wittler selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Tine Wittler war 12 Jahre nicht im Rampenlicht

Seit dem Ende von "Einsatz in 4 Wänden" im Jahr 2013 hatte sich die heute 52-Jährige bewusst aus der TV-Welt zurückgezogen. Gemeinsam mit ihrem Mann René lebt sie im Wendland, wo sie Bücher schreibt, Theater spielt und ihr Leben fernab vom Rampenlicht genießt.

Doch im Juli 2025 tauchte sie plötzlich wieder auf dem roten Teppich auf, beim "Fest der Produktionsallianz" in Berlin. Dort scherzte sie laut Medienberichten: "Ich wollte einfach nur umsonst essen und trinken." Doch viele vermuteten schon damals: Da kommt noch mehr!

Auch andere Promis sollen dabei sein

Neben Tine Wittler wird auch Schauspieler Hardy Krüger Jr. als möglicher Teilnehmer der neuen Staffel gehandelt. Offiziell bestätigt wurde der Cast bislang nicht – doch die Spekulationen häufen sich.

Wer am Ende tatsächlich dabei ist, wird RTL wohl erst kurz vor Staffelstart offiziell machen. Wir bleiben dran!

