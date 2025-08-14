Tine Wittler: TV-Comeback? Jetzt packt sie aus

Nein. Im Rahmen dieser ganzen Retro-Welle im TV wurde natürlich auch ich gefragt, ob ich mir ein Comeback vorstellen könnte mit "Einsatz in vier Wänden". Ich habe alle Anfragen in diese Richtung abgelehnt. Ich sage mal so: Meine Zeit als Deko-Queen im Fernsehen ist vorbei. Wenn ich zurückkehren würde, dann mit einem anderen Format. Ich würde gern etwas machen, wo ich mit interessanten Persönlichkeiten spreche. Aber aktuell ist nichts in die Richtung geplant.