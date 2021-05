Als Hauptkommissar "Ben Jäger" in „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ wurde Tom Beck 2008 deutschlandweit bekannt. Seither ist der gutaussehende Nürnberger aus der Film-, Fernseh- und Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Dass er musikalisch einiges auf dem Kasten hat, bewies er zuletzt 2020 mit seinem Sieg bei "The Masked Singer". Doch nicht nur beruflich läuft es rund, sondern auch in der Liebe ist der 43-Jährige endlich am Ziel angekommen. Seit 2015 ist Tom Beck mit seiner Frau Chryssanthi Kavazi liiert. Die beiden verbindet nicht ein gemeinsamer Sohn, sondern auch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Bleibt bei so einem erfolgreichen Powerpaar überhaupt noch Zeit für Baby Nummer 2?