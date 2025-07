Tom Kaulitz: Geheimer Liebes-Pakt für Bill

"Der größte Schock war, als mich Nachrichten von Frauen erreichten, die behaupteten, mit Marc geschlafen zu haben – parallel zu mir", gewährt Bill einen Blick in sein gebrochenes Herz. Der Tokio-Hotel-Star ist komplett am Boden zerstört. Bruder Tom wendet sich an Mutter Simone: "Es ist ganz schlimm." Denn: Bill kauft einen Porsche, schafft einen Hund an, lässt Bäume fällen und will die komplette Villa umbauen. "Man hat Angst, dass er irre wird, Mama", stöhnt Tom am Telefon. Simone bringt es auf den Punkt: "Wir müssen jemanden an den Start bringen, der es ernst mit ihm meint."