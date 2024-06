Tom Kaulitz: Verlustängste - Jetzt spricht er über die Trennung!

In der neuen Ausgabe des "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood"-Podcast mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (34) offenbarte er: "Wenn ich im Bett liege und ich habe etwas Leckeres zum Naschen, habe einen schönen Wein offen und liege gemütlich im Bett mit meiner Frau und wir gucken einen schönen Film, dann will ich, dass dieser Moment nie vorbeigeht." Er würde in solchen Situationen oft bereits an das Ende denken und hoffen, dieses irgendwie herauszögern zu können: "Man will gar nicht, dass der vorbeigeht. Bei jedem Moment geht es mir so."

Es kommt heraus, dass Bill ebenfalls Probleme damit hätte, sich von Personen oder Situationen zu entfernen. "Ich kann ganz schlecht auch loslassen von Menschen, von Situationen, von schönen Momenten. Das fällt mir ganz schwer, so Sachen gehen und ziehen zu lassen", fügt der Tokio-Hotel-Sänger hinzu. Die beiden Brüder schlussfolgern: Ihre Verlustängste müssen mit der frühen Trennung ihrer Eltern zusammenhängen.

So waren Tom und Bill in ihrer Kindheit jede Woche dazu gezwungen, von einem Elternteil Abschied nehmen zu müssen. "Ich interpretiere es so: Mama und Papa haben sich ja früh getrennt und wir hatten viel so dieses Wochenend-Ding", erklärte Tom. Und heutzutage würde sich ihr instabiles Elternhaus nun mal bei den Brüdern mit erhöhter Emotionalität rächen, wenn sie sich von jemandem verabschieden müssen oder ein schöner Moment sich dem Ende neigt.

