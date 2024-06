Tom & Bill Kaulitz: So schlimm war ihre Jugend wirklich! "Ich habe Bill leiden sehen"

"Ich musste ganz viele Jahre meine Sexualität und all das immer geheim halten", verrät der Tokio Hotel-Sänger jetzt im Interview mit "Exclusiv". Das Label hätte ihn damals zu strenger Geheimhaltung gedrängt und komplett über seine Kleidung und Optik entschieden, damit sein Image als "Mädchenschwarm" nicht in Gefährdung gerät. Dies hätte ihn besonders in seiner Jugend stark belastet, da er sich im Gegensatz zu den anderen Teenagern gar nicht wirklich selbst kennenlernen und ausleben konnte.

Wie Bill bereits im Juni 2021 gegenüber "Cosmopolitan" verriet, wäre in dieser Zeit sein Zuhause der einzige Ort gewesen, an dem er einfach er selbst sein konnte. "Es gab keine Geheimnisse, Angst nach Hause zu kommen oder Bestrafungen. Wir sind mit viel Vertrauen und Liebe aufgewachsen und ich durfte mich frei entfalten. Singen, Tanzen, Tattoos und Piercings: Meine Ma hat mich das alles machen lassen", so der 34-Jährige.

Sein Zwillingsbruder Tom hätte damals von Bills Lage mitbekommen, ihm jedoch nicht helfen können, da er selbst noch ein verunsicherter Teenager war und der Einfluss auf die beiden einfach viel zu groß. "Wir waren natürlich unter massivem Druck. Von außen, von den Fans, von den Medien", erklärt der Gitarrist und enthüllt abschließend: "Ich habe Bill leiden sehen und ich will ihn eigentlich in Wahrheit nur glücklich sehen."

Tom Kaulitz und seine Frau Heidi wurden auf einer Drogenparty erwischt!