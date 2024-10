Tommi Schmitt & Nina Chuba: "Traumpaar!" Was läuft zwischen den "WSMDS"-Stars?

Auf TikTok brodelt gewaltig die Gerüchteküche. Ist zwischen Nina und Tommi auch privat der Funke übergesprungen? "Bin ich die Einzige, die findet, dass zwischen Tommi und Nina vielleicht etwas läuft?", fragt eine Userin. Woraufhin ihr viele zustimmen. Unter dem Video, in dem sich die beiden in Sendung umarmen, sammeln sich Kommentare wie "Habe ich mir ab und an auch schon gedacht", "Traumpaar" und "Ich glaube schon ja". Doch nicht jeder kann sich der Meinung anschließen. "Tommi ist 10 Jahre älter als Nina und hat eine Freundin. Aber man könnte Nina und Tommi als Geschwister ansehen. Er ist wie ein großer Bruder für sie", findet eine andere Nutzerin.