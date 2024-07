Toni Kroos: Seine Familie holt ihn aus dem Tief

Eigentlich wollte Toni Kroos jetzt sein neues "Rentner"- Leben in Spanien genießen: Ausschlafen, mit den Kindern toben und ganz viel Zeit mit seiner Jessica (36) verbringen. Schließlich hat sie ihm jahrelang den Rücken freigehalten. Doch nun ist es andersrum. Seine Liebsten kümmern sich rührend um den geknickten Kicker, trocknen Tonis Tränen. "Ein Titel hat noch gefehlt", tröstete Jessica ihren Mann per Instagram, "leider sollte es nicht so sein. Heute sind wir alle einfach unfassbar traurig, aber ab morgen geht der Kopf hoch und wir sind einfach nur stolz auf euch alle."

In der Stunde der bitteren Niederlage (1 : 2 gegen den späteren Europameister Spanien) schenkt sie ihm Mut. Und den braucht er. "Ich habe mich – bis auf zwei Hundespaziergänge – eigentlich seitdem verschanzt", erzählte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". "Ich war am Ende", so der 34-Jährige. Tatsache ist: Als er mit seinem kleinen Sohn Finn Fußball spielen wollte, merkte er, dass er körperlich nicht mal mehr in der Lage war, mitzuhalten. "Da komme ich nach Hause und eine halbe Stunde später stehe ich schon wieder auf dem Fußballplatz im Garten. Aber ich konnte nicht, ich musste abbrechen", erzählt Kroos. Um sich von den Strapazen zu erholen, macht er nun einen langen Familienurlaub. Lässt sich aufpäppeln. Die Pause hat er sich verdient.