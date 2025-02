"Too Hot to Handle: Germany": Geheimnis um Lanas Stimme enthüllt! SIE steckt dahinter

TV-Fans dürfte die Stimme von Lana bekannt vorkommen – und das nicht ohne Grund! Hinter der künstlichen Intelligenz steckt nämlich nicht etwa auch eine künstliche Stimme, sondern eine echte Person. Larissa Rieß, Schauspielerin, Moderatorin und Komikerin, leiht der deutschen Lana ihre markante Stimme. Rieß wurde durch ihre Arbeit im "Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann bekannt und wirkte in zahlreichen TV- und Filmproduktionen mit. Ob in der Comedyserie "jerks" oder dem Kinohit "Fack ju Göhte 3" – sie hat sich längst als vielseitige Entertainerin etabliert. Auch in der zweiten Staffel von "LOL – Last One Laughing" zeigte sie ihr Talent. Heute ist sie zudem als DJane aktiv und hat mittlerweile zwei Kinder.