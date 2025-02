"Too Hot to Handle: Germany", Staffel 2: Netflix verwirrt mit neuem Startdatum

Bei "Too Hot to Handle: Germany" kommen die heißesten deutschsprachigen Singles im tropischen Paradies zusammen, um die exotischste und erotischste Zeit ihres Lebens zu verbringen. Doch Überraschung: Sie haben die Rechnung ohne Supercomputer und Anstandsdame Lana gemacht. Denn diese verbietet erotische Berührungen jeglicher Art – Küssen, Petting und Selbstbefriedigung strengstens verboten! Bei jedem Regelverstoß gibt’s Abzug von den 200.000 Euro Preisgeld. Werden die hormongesteuerten Hotties es schaffen, in dieser Sex-freien Zone tiefere emotionale Bindungen aufzubauen, oder sind sie einfach … Too Hot To Handle?