Anna-Carina Woitschacks Freund: Er ist der Mann an ihrer Seite

Kennengelernt haben sich Anna-Carina und Daniel in einer für sie schwierigen Zeit. "Ausgerechnet in dem Moment, wo ich dabei war, Kisten für meinen Auszug zu packen. Ich glaube, es war Schicksal, dass Daniel mich in dieser schwierigen Zeit via Instagram angeschrieben hat", erklärte die Musikerin einst im Gespräch mit "Bunte".

Zwischen den beiden funkte es schnell und nach einigen Liebes-Spekulationen machten sie ihre Liebe schon im Januar 2023 öffentlich – mit einem Pärchen-Foto auf Insta.