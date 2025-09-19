Kaum war die traurige Nachricht bekannt, überschlugen sich in den sozialen Medien die Reaktionen. Schauspielerin Jen Lilley, die mit Young bei „General Hospital” vor der Kamera stand, schrieb erschüttert: „Ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. (…) Du warst so viel mehr als der Lieblingsfotograf aller Prominenten. Du warst mein Freund.“ Serienkollege Parry Shen würdigte ihn als „einen der freundlichsten und gütigsten Menschen“, und Bryan Craig verabschiedete sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden, du großartiger Mensch, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte.“