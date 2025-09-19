Trauer um Brad Everett Young: Unfall-Tod mit 46 Jahren
Hollywood trauert: Mit nur 46 Jahren ist Fotograf und Schauspieler Brad Everett Young bei einem Autounfall gestorben
Brad Everett Young wurde 46 Jahre alt.
© IMAGO / Future Image
Geboren wurde Brad Everett Young am 24. Juli 1979 in Danville im US-Bundesstaat Virginia. Ursprünglich plante er ein Medizinstudium, entschied sich dann aber für eine Karriere in der Unterhaltungsbranche. Dieser mutige Schritt führte ihn nach Hollywood, wo er sich schnell als Fotograf und Schauspieler etablierte.
Brad Everett Young: Fotograf mit Kultstatus
Young war nicht nur im Serien- und Filmgeschäft bekannt, sondern auch einer der gefragtesten Fotografen Hollywoods. Ob auf den roten Teppichen von Los Angeles oder bei exklusiven Shootings für Vanity Fair, Vogue und Harper’s Bazaar – seine Bilder galten als Garant für Glamour. Über zwei Millionen Menschen folgten ihm allein auf Instagram, wo er regelmäßig Aufnahmen internationaler Stars teilte.
Neben seiner Arbeit mit der Kamera stand Brad Everett Young selbst vor der Linse. Er ergatterte Gastauftritte in Serienklassikern wie „Grey’s Anatomy”, „Charmed” und „Beverly Hills, 90210”. Auch im Dauerbrenner „General Hospital” war er zu sehen. Auf der großen Leinwand trat er in Blockbustern wie „Jurassic Park” und „Drei Engel für Charlie” auf. Für viele galt er als echtes Multitalent, das sich sowohl im Rampenlicht als auch dahinter wohlfühlte.
Brad Everett Young: Emotionale Abschiedsworte seiner Hollywood-Kollegen
Wie sein Manager Paul Christensen bestätigte, kam Young am Sonntagabend bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben. Auf dem Heimweg nach einem Kinobesuch kollidierte sein Wagen mit dem Auto eines Falschfahrers. Young starb noch am Unfallort. Der andere Fahrer überlebte verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
Kaum war die traurige Nachricht bekannt, überschlugen sich in den sozialen Medien die Reaktionen. Schauspielerin Jen Lilley, die mit Young bei „General Hospital” vor der Kamera stand, schrieb erschüttert: „Ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. (…) Du warst so viel mehr als der Lieblingsfotograf aller Prominenten. Du warst mein Freund.“ Serienkollege Parry Shen würdigte ihn als „einen der freundlichsten und gütigsten Menschen“, und Bryan Craig verabschiedete sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden, du großartiger Mensch, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte.“