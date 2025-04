Trauer um ehemaligen Kinderstar: Jay North ist tot

Seinen Durchbruch erlebte North bereits in jungen Jahren: Mit seiner Rolle in der Serie "Dennis, Geschichten eines Lausbuben", die zwischen 1959 und 1963 ausgestrahlt wurde, wurde er in den USA zur TV-Ikone. Auch in Produktionen wie dem Abenteuerfilm "Gefahr im Tal der Tiger" oder der Serie "Maya" war er zu sehen.

Doch das Leben als Kinderstar hinterließ Spuren. North empfand es als Belastung, auf die Figur "Dennis" reduziert zu werden – ein Gefühl, das ihn insbesondere in seinen Zwanzigern begleitete und ihn zunehmend von Hollywood entfremdete. Dennoch zeigte er sich stets dankbar für die Treue seiner Fans.

In späteren Jahren zog sich North mehr und mehr aus dem Showbusiness zurück. Sein letzter Leinwandauftritt war im Jahr 2003 im Film "Dickie Roberts: Former Child Star". Auch abseits der Filmindustrie fand er seinen Platz im Leben: "Ich war beim Militär. Ich habe mehrere Jahre in der Reformkostbranche gearbeitet. In den letzten 20 Jahren war ich als Justizvollzugsbeamter für die Strafvollzugsbehörde von Florida tätig", berichtete er einmal auf einer Fanveranstaltung.

Mit Jay North verliert die Unterhaltungswelt nicht nur ein bekanntes Gesicht der Fernsehgeschichte, sondern auch einen Menschen mit großem Herzen. Sein Andenken wird weiterleben.