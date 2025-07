Trauer um Hulk Hogan: Ex-Frau Linda erinnert an "die guten alten Zeiten“

Die Wrestling-Welt steht unter Schock: Hulk Hogan ist am Donnerstag in seinem Haus in Florida verstorben. Ursache war ein Herzstillstand. Fans weltweit trauern um den ikonischen Showkämpfer. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält ein Social-Media-Post von Hogans Ex-Frau Linda – ein nostalgischer Rückblick.