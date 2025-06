Traumatherapie nach Unfall: Anna-Maria Ferchichi gibt Update zu ihrem Sohn

In ihrer Instagram-Story meldet Anna-Maria sich bei ihren Fans und wirkt dabei etwas durch den Wind. Verübeln kann es ihr nach den Strapazen der letzten Tage natürlich keiner. "Ich will die ganze Zeit irgendwelche Storys machen und dann denke ich nee, alles fühlt sich komisch an", klagt sie mit ernster Miene. "Es ist eine ganz komische Phase, in der wir uns hier befinden. Aber wir müssen langsam wieder einen Fuß vor den anderen setzen. (...) Alles fühlt sich noch anders an."