Treat Williams: Der "Everwood"-Star ist tot

Wie das "People"-Magazin berichtet, hat Treat Williams Agent Barry McPherson die traurige Nachricht bestätigt. Der Unfall passierte in der Nähe von Dorset, im Bundesstaat Vermont. "Er bog nach links oder rechts ab und ein Auto schnitt ihm den Weg ab. Ich bin einfach am Boden zerstört. Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert", so Barry McPherson. Treat wurde noch schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen, dort wurde er dann für tot erklärt.