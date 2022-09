Andreas Gabalier: Die traurigen Todesfälle lassen ihn nicht los

Mit nur 19 Jahren setzte die junge Frau ihrem Leben ein Ende. Andreas Gabalier ist bis heute überzeugt, dass ihr Vater in gewisser Weise Schuld an ihrem Tod ist. Denn Elisabeth litt nach seinem Selbstmord an Depressionen. Zog sich immer weiter zurück. Sie konnte den Verlust ihres Vaters einfach nicht verkraften. "Selbstmord ist für mich keine Lösung, wenn man vier Kinder zu Hause hat. Das ist einfach das Allerletzte, das verurteile ich", erklärte er in einem Interview mit "Freizeitwoche". "Da gebe ich ihm auch auf gewisse Weise die Schuld am Tod meiner kleinen Schwester."

Harte Worte! Doch sie sind nachvollziehbar. Denn für Andreas ist vor allem nach dem Tod seiner kleinen Schwester eine Welt zusammengebrochen. "Fakt ist, dass eine kleine Schwester immer fehlen wird. Bei den Eltern ist es so, dass sie irgendwann einmal gehen. […] Aber die kleine Schwester fehlt natürlich schon", erzählte er schon früher gegenüber RTL.

Zwar sind seit dem Tod bereits 14 Jahre vergangen, aber er verfolgt ihn bis heute. Denn auch jetzt kann er einfach nicht verstehen, wieso es zu dieser Tragödie kommen musste. "So eine Tragödie überwindet man nie. Warum der Papa das damals gemacht hat, ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß aber, dass ich ihn und auch Elisabeth irgendwann da oben wiedersehe", so Andreas Gabalier nachdenklich.