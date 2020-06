Trennung von Jessica & David: Bachelorette-Johannes Haller packt aus!

Nach der überraschenden Trennung von Jessica Paszka und David Friedrich gab es viele Spekulationen über mögliche Trennungsgründe - jetzt bringt Johannes Haller Licht ins Dunkel!

Gegenüber der Gala äußerte sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat und erklärte ganz ehrlich:

"David hat sich bemüht, die Beziehung aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Er wollte sich öfter treffen und bei Jessica vorbeikommen, aber sie hatte keine Zeit. Sie war viel unterwegs, vielleicht sogar mehr als David mit seiner Band."

Die Trennung sei nur zum Teil von David Friedrich ausgegangen, fährt Johannes Haller fort:

"Offiziell ging die Trennung von David aus. Er hatte anscheinend keine andere Wahl, da sich Jessia bestimmt nicht öffentlich getrennt hätte, um ihr Image zu bewahren. Sie ist die Person, die gerne im Rampenlicht steht und daraus auch kein Geheimnis macht."

Aus seiner Sicht habe sich Kumpel David immer um die Beziehung bemüht - die Vorwürfe von Jessica Paszka seien also aus der Luft gegriffen:

"David hat sie zu ihren Auftritten am Anfang begleitet, wie man sehen konnte", so der ehemalige Bachelorette-Kandidat.

"Er hat sie immer unterstützt. Von ihrer Seite aus kam aber keine Unterstützung für David und seinen Beruf. Wie man von seinen Jungs aus der Band hören konnte, hat sie sich nicht mal bemüht, der Band 'Hallo' zu sagen oder David auf Tour zu begleiten."

Insgesamt sei Johannes von Jessica Paszkas Umgang mit der Trennung enttäuscht, so auch von ihrem Statement nach dem Liebes-Aus:

"Dass sie daran zweifelt, dass David sie geliebt hat und zu behaupten, sie hätte mehr für die Beziehung getan als er - tolle schauspielerische Leistung. Ich möchte nicht in Davids Haut stecken. Ich war sehr in Jessica verliebt, das ist bekannt. Aber wenn ich sehe, wie sie sich in einer Beziehung verhält, bin ich einfach enttäuscht von ihr."

Tja, das klingt, als ob es für Johannes Haller und Neu-Single Jessica Paszka so schnell keine zweite Liebeschance gibt...