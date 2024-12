Trennungsgerüchte bei "Temptation Island VIP": Sind Jessica und Germain doch noch ein Paar?

Bereits seit einiger Zeit wird spekuliert ob Jessica und Germain, die sich im vergangenen Jahr bei dem Format "Ex on the Beach" kennenlernten, seit dem Ende der Dreharbeiten getrennte Wege gehen. Vor wenigen Wochen wurde Jessica bei einer Premiere in Begleitung eines unbekannten Mannes gesehen, mit dem sie vertraut wirkte. Auch Germain wurde kürzlich in inniger Stimmung mit einer blonden Frau gesichtet. Social-Media-Beiträge deuten jedoch darauf hin, dass die Geschichte jetzt eine unerwartete Wendung nehmen könnte.