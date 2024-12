Temptation Island VIP: Rebecca und Gök ein Paar? Sie lüftet Liebes-Geheimnis

Die fünfte Staffel von "Temptation Island VIP" sorgt erneut für reichlich Beziehungsdramen unter den prominenten Paaren. Während ein Duo bereits vor der Ausstrahlung der Sendung als Gewinner des Treuetests feststand, da sie nach den Dreharbeiten geheiratet hatten und sogar ihr erstes Baby unterwegs war, zerbrach eine andere Beziehung noch während der Show.

Adrian und Rebecca hatten bereits vor Beginn der Sendung mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Adrians Untreue in der Vergangenheit belastete die Beziehung, und Rebecca wollte nun herausfinden, ob er ihr diesmal die Treue halten würde. Doch schon die ersten Szenen, die sie am Lagerfeuer zu sehen bekam, weckten bei ihr Zweifel. Rebecca selbst ließ jedoch ebenfalls nichts anbrennen und bandelte mit Verführer Gök an. Zu viel für Adrian, der schon nach dem zweiten Lagerfeuer entschied, die Show frühzeitig zu verlassen – was gleichzeitig das Ende ihrer Beziehung bedeutete.

Doch wie ging es nach dem TV-Drama für die beiden weiter? Gab es eine Versöhnung? Und welche Rolle spielt Verführer Gök in Rebeccas Leben? Bei den "Reality Awards" klärt Rebecca im Interview mit InTouch Online auf!