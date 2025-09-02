"Trump ist tot": Was steckt hinter dem verrückten Gerücht?

Am 17. Juli 2025 verkündete das Weiße Haus, dass bei Präsident Trump nach einem Check wegen Schwellungen in Beinen und Händen eine chronic venous insufficiency, also eine Chronisch venöse Insuffizienz (CVI) diagnostiziert worden sei. Die Sprecherin erklärte, der Zustand sei nicht weiter bedenklich. Und tatsächlich: Akute Lebensgefahr besteht wegen CVI keineswegs. Wie so oft wurde Trumps Verfassung als "in excellent health" beschrieben. Er sei also "exzellenter Gesundheit", was sonst.