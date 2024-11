Trump-Sieg schockt Hollywood: Welche Promis jetzt aus den USA flüchten wollen

Promis, die möglichweise die USA verlassen müssen, sind Prinz Harry (40) und seine Frau Meghan (43). Auch wenn die beiden gerne in Kalifornien leben, sei Trump kein sonderlich großer Freund des Ehepaars. Meghan habe den 78-Jährigen immerhin als "frauenfeindlich" bezeichnet.

Der künftige Präsident wiederum behauptete, Harry habe die verstorbene Queen Elizabeth (†96) "betrogen". "Das ist unverzeihlich", so Trump, der sogar etwas gegen Prinzen in der Hand haben könnte. Denn in der Harry Biografie "Spare" gestand er selbst den Konsum von Drogen wie Kokain, Marihuana und psychedelischen Pilzen. Somit könnte Trump Harrys Visa überprüfen, sobald der 78-Jährige wieder sein früheres Amt eintritt.

Der britische Familienvater könnte also gezwungen sein, die USA zu verlassen. Wenn dies dann passieren sollte, würden die beiden Ex-Royals nach England zurückkehren? So ein Fall ist eher unwahrscheinlich, da Meghan bereits betonte, dass sie nie wieder dorthin zurückkehren möchte. Es ist wohl eher wahrscheinlich, dass beide nach Portugal ziehen könnten, wo sie kürzlich ein neues Anwesen gekauft haben sollen.