TV-Schock: Beliebte RTL-Show fliegt aus dem Programm!

Nur 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte "Bachelor in Paradise" am 24. Oktober mit der ersten Ausgabe, wie "DWDL" berichtet. Nur 4,1 Prozent erreichte die zweite Episode. Für RTL ist das einfach zu wenig. Keine Änderung gibt es hingegen bei RTL+: Dort wird das Format auch weiterhin wöchentlich mit einer neuen Folge abrufbar sein. In den ersten Episoden der Kuppelshow ging es ordentlich zur Sache - aber dennoch wollten die Zuschauer davon wohl nur wenig wissen...

