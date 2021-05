"TV total"-Duo "Ingrid und Klaus": Ingrid Kalinowski ist tot

Trauriger Abschied von Ingrid

Ingrid und Klaus waren über 60 Jahre lang glücklich verheiratet. Bei "TV total" wurden die beiden in den frühen 2000er-Jahren auf ihrer Couch gefilmt und zu verschiedenen Themen befragt. Natürlich flogen da auch mal die Fetzen! Ganz Deutschland lachte lange mit dem Kult-Paar.

Schon vor einigen Jahren zog Ingrid sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurück. Im September 2020 stürzte sie in ihrer Wohnung und zog sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zu. Nach ihrer Operation musste sie einige Zeit lang im Krankenhaus bleiben.

"So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben“, heißt es in einer Mitteilung der Familie. Ingrids letzter Wunsch war, dass Klaus ihre Fans und Freunde noch ein letztes Mal herzlich grüßt...

Wie traurig! Von diesen Stars mussten wir uns 2020 für immer verabschieden: