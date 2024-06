Twenty4Tim: "Kurz vorm Burnout" - So schlecht geht es ihm wirklich!

Vor wenigen Wochen gönnte sich Twenty4Tim eine Auszeit in Miami. Und die hatte er auch bitter nötig. Gegenüber InTouch hat er verraten: "Ich bin zum ersten Mal in meinen Leben ganz allein in den Urlaub geflogen. Ich hatte das Gefühl, ich brauche endlich mal eine richtige Auszeit. In diesem und auch schon im vergangenen Jahr war so viel los bei mir." Denn die Arbeit hat ihn fast krank gemacht. Der 23-Jährige verrät: "Ich war wirklich kurz vorm Burnout. Es war eine Premiere für mich, dass ich eine ganze Woche offline war! Für mich gibt es ansonsten nie freie Tage oder Zeit, in der ich mein Handy beiseite lege ..."

Ein Urlaub würde jedoch nicht ausreichen. Er meint: "Ein Urlaub allein kann dich nicht vor dem Burnout bewahren. Ich muss mich daran gewöhnen, mir regelmäßige Auszeiten zu nehmen. Wenn ich das nicht tue, wird mir mein Körper automatisch irgendwann Grenzen aufzeigen und dann geht gar nichts mehr – darauf habe ich keine Lust."

Deshalb will er wieder vollständig auf die Beine kommen - mental, aber auch körperlich. Denn der TikToker möchte sich wohl in seinem Körper fühlen. Im Interview erzählt er: "Im RTL-Dschungelcamp im Januar konnte ich fast zehn Kilo abnehmen. Die waren aber – trotz aller gut gemeinten Ratschläge – sehr schnell wieder drauf. Schließlich gab es im Dschungel fast nichts zu essen. Für meine Ess-Störung war das nicht unbedingt förderlich. Ich versuche jetzt auf gesundem Weg, weiter mein Gewicht zu reduzieren. Seit 2023 habe ich ungefähr 20 Kilo abgenommen. Zehn sollen noch runter."