Carmen Geiss: Bittere Beichte! Sie setzt ihre Gesundheit aufs Spiel

Doch die Schattenseiten des Medikaments sind nicht zu ignorieren. Ozempic kann zu beängstigenden Nebenwirkungen führen: Eingefallene und ausgemergelte Gesichtszüge, Übelkeit, Verstopfung, Durchfall oder Erbrechen sind nur einige davon. Es gibt sogar ein erhöhtes Risiko für Bauchspeicheldrüsenentzündungen oder Schilddrüsenkrebs. Langzeitfolgen sind bisher noch nicht absehbar, und nach dem Absetzen der Spritze droht ein Jo-Jo-Effekt. Carmen hat sich nach ihren Erfahrungen entschieden, Ozempic nicht weiterzuverwenden. Ihr Mann Robert hingegen scheint von den Risiken unbeeindruckt und setzt seine Abnehmkur fort.

"Ich habe mit vielen Ärzten darüber gesprochen, und die haben gesagt: Wenn du zwölf Kilo runter hast und dich so gut fühlst, also keine Nebeneffekte hast, dann soll ich das ruhig machen", erklärt er. Während das Medikament in Deutschland verschreibungspflichtig ist, ist es in Dubai, dem aktuellen Wohnort der Geissens, leicht zu bekommen. "In Dubai brauche ich kein Rezept dafür", sagt Robert. Dieser lockere Umgang mit einem so riskanten Medikament lässt einen nur den Kopf schütteln. Obwohl Carmen ihre Lektion gelernt hat, bleibt abzuwarten, ob auch Robert und möglicherweise die Töchter Davina (20) und Shania (19) den verlockenden, aber gefährlichen Trend weiter verfolgen. Man kann nur hoffen, dass Robert seinen unbekümmerten Umgang mit dem Medikament nicht irgendwann bereut …