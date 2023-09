Udo Lindenberg: Große Sorge! Jetzt muss er sich unters Messer legen

Das kaputte Knie des legendären Altrockers ist die Folge einer alten Sportverletzung. Udo leidet schon länger unter starken Schmerzen. Daher hat sein Arzt dringend geraten, das Gelenk bis zur notwendigen Operation zu schonen. Gute Besserung, Udo!

"Alles easy – nur Sportverletzung am Knie. Ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is' mal ’n Knie el kaputto. Krieg die Tage ’n neues eingebaut, zack, zack, dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen. Also no Panik – nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg. Bald neues Knie drin. Dann kommt mal kurz die Piratenkrücke und die Augenklappe. Piraten der Karibik. Also, Fans, keep cool, es ist nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Yeah!"