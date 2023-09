Udo Lindenberg: Schock-Diagnose! Mutet er sich jetzt zu viel zu?

Schon seit geraumer Zeit machen sich Fans Sorgen um Udo Lindenberg. Immer wieder muss er aus gesundheitlichen Gründen Auftritte absagen. So auch seinen für den vergangene Samstag geplanten Besuch in der Kunsthalle Rostock. Doch was ist diesmal bei dem Sänger los? Jetzt meldet sich Udo höchstpersönlich zu Wort und verrät, was ihn diesmal zur Absage gezwungen hat. Diese Worte sind für Fans ein Schock.