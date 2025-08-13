Ulli Potofski: Enthüllt! So wird sein letzter Wunsch jetzt wahr

Ulli Potofski war nicht nur eine Reporter-Ikone, sondern auch ein leidenschaftlicher Schalke-Fan. Über Jahrzehnte begleitete er Fußballspiele für RTL, Sport1 und Sky. Doch nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb der gebürtige Gelsenkirchener vor rund einer Woche. Sein letzter Wunsch: Zwischen den Vereinslegenden seines Herzensklubs beigesetzt zu werden.